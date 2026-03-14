Junín: Desarticulan una red de estafas inmobiliarias que operaba desde la cárcel

Una organización dedicada a realizar estafas mediante falsas ofertas de alquiler en redes sociales fue desarticulada tras una investigación judicial que incluyó varios allanamientos enJunín y un procedimiento dentro de una unidad de detención. La maniobra era dirigida por dos internos que se encontraban alojados en la Alcaidía N° 49.

La investigación se desarrolló en el marco de una causa tramitada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. Las tareas investigativas estuvieron a cargo de personal de la Sección de Investigaciones de Cibercrimen Junín.

El caso se inició a partir de la denuncia de un vecino de Junín que manifestó haber sido víctima de una estafa tras responder a una publicación en redes sociales donde se ofrecía en alquiler una vivienda. Según se estableció, tras entablar contacto con los supuestos propietarios, la víctima realizó una transferencia de dinero como reserva del inmueble, pero luego comprobó que la oferta era falsa.

A partir de la investigación realizada por el área de Cibercrimen, los efectivos lograron reconstruir el circuito de comunicación utilizado por los sospechosos, lo que permitió identificar líneas telefónicas, cuentas vinculadas y a las personas presuntamente involucradas en la maniobra. Con esos elementos, se concretaron múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de Junín. Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Cibercrimen Junín con la colaboración de la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV Bragado, efectivos de la

Jefatura Departamental Junín —a través de los Grupos Tácticos Operativos de las comisarías Primera y Segunda—, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Bragado, además del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería Junín.

Uno de los procedimientos se realizó en la Alcaidía N° 49, donde los investigadores ingresaron al pabellón 7, sector en el que se encuentran alojados dos detenidos oriundos de Junín que serían señalados como los principales responsables de la operatoria delictiva. Durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares y tarjetas SIM que habrían sido utilizados para realizar las comunicaciones vinculadas a la estafa.

En paralelo, también se realizaron allanamientos en distintos barrios de la ciudad. En una vivienda del barrio San Francisco, domicilio de una mujer investigada en la causa, los efectivos incautaron un teléfono celular y una tarjeta SIM considerados de interés para la investigación. Un procedimiento similar se concretó en el barrio Emilio Mitre, en otro domicilio perteneciente a una mujer vinculada a la operatoria, donde también se secuestraron un teléfono celular y una tarjeta SIM. Asimismo, se efectuó un tercer allanamiento en el barrio San Antonio en el marco de la misma causa.

Todos los dispositivos secuestrados serán sometidos a pericias y análisis técnicos para profundizar la investigación, determinar si existen más víctimas de la maniobra y establecer la dimensión total del circuito delictivo.

Las personas allanadas fueron notificadas de la formación de la causa por el delito de estafa y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, debiendo presentarse en sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Fuente: https://www.diariodemocracia.com/