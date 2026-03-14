“Con el criterio del costo marginal de Adorni cualquiera se puede colar en el colectivo”

Tras el escándalo generado en torno al jefe de Gabinete Manuel Adorni por la inclusión de su esposa Bettina Angeletti en la gira oficial del Gobierno a los Estados Unidos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó que “las reglas las pusieron ellos y ahora están diciendo burradas para justificar” y lo ejemplificó con el caso del ”costo marginal» del vuelo: “Con ese criterio cualquiera se puede colar en el colectivo».

“Parece que como ya el avión viajaba poner uno más no vale. Nos ponen a discutir economía y cosas estrafalarias. Con ese criterio cualquiera se puede colar en el colectivo, porque ¿total, qué hace un pasajero más? Estamos hablando de cosas que no tienen gollete”, apuntó el mandatario provincial en diálogo con medios presentes a la salida de un acto en Tandil.

Asimismo, en una entrevista con La Voz En Vivo, planteó: “Acá hay dos problemas. Uno es si tiene o no la plata para poder pagarse un pasaje, un avión privado. Eso es lo que tiene que explicar, no puede decir ‘operación, me persiguen’. Y otro es la hipocresía, porque Adorni se ha pasado señalando a otros. El año pasado él mismo anunció que estaba prohibido que viajaran comitivas familiares, la regla la puso él”.

Así, en referencia a las explicaciones vertidas por el Jefe de Gabinete –que pidió perdón por utilizar la palabra “deslomarse” pero no por invitarle un viaje estatal a su esposa–, el dirigente opositor recriminó: “Creo que la gente se merece una explicación de tipos que se han puesto la gorra para señalar que todos hacen todo mal y después, cuando no cumplen las propias reglas que imponen, ‘bueno, nos persiguen, la prensa’ y empiezan a putear a todo el mundo”.

Junto a ello, Kicillof criticó la explicación sobre el “costo marginal” que ensayó el Gobierno para fundamentar la inclusión de Angeletti: “Están diciendo burradas para justificarlo”. En ese sentido, sostuvo: “Los funcionarios no tenemos mucho privado, sobre todo en lo patrimonial, por reglamento y normativas. Tenemos que mostrar nuestro patrimonio y dar las explicaciones. A nosotros los peronistas todo el tiempo nos piden explicaciones, todo es escandaloso”.

Fuente: https://www.diagonales.com/