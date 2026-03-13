Bragado: El HCD aprobó la emergencia ambiental y el cierre del basural

El Concejo Deliberante de Bragado aprobó anoche una ordenanza que declara la emergencia ambiental en el partido y dispone el cierre definitivo del basural a cielo abierto.

La iniciativa fue aprobada por diez votos a favor y ocho en contra. El proyecto fue impulsado por bloques de la oposición, que lograron consensuar una propuesta común y avanzar con su aprobación, pese a la postura contraria del oficialismo.

El tema venía generando un fuerte debate político en la ciudad, especialmente en los últimos meses.

La discusión se intensificó debido a los reiterados incendios registrados en el predio, una situación que provoca contaminación ambiental y preocupación entre los vecinos por posibles efectos en la salud.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/