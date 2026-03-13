Diputados de la oposición convocaron a una audiencia pública por el cierre de FATE

Diputados del Frente de Izquierda (FIT) y de Unión por la Patria, junto a trabajadores de FATE del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), convocaron para este viernes a una audiencia pública a las 16:00 en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados.

El encuentro se realizará para manifestar respaldo a los más de 900 trabajadores que se quedaron sin sus empleos por el cierre de la fábrica de neumáticos argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Participará Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, junto a una delegación de dirigentes seccionales, delegados y obreros de esa y otras fábricas del neumático, se informó en un comunicado.

Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola, organizadores de la instancia, insistieron en su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo”, y anticiparon su respaldo a la iniciativa votada por los trabajadores en asamblea de plantear la ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.

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