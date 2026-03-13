Automovilismo: Chacabuco estará presente en el Top Race y en el TC 2000

Este fin de semana, el equipo Halcónn Motosport, que comanda Fabián Colombini, tendrá actividad por duplicado ya que estará disputando una fecha del Top Race V6 y otra del TC2000. Ambas categorías correrán en un circuito callejero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La escudería de Chacabuco viene a ser gran protagonista el año pasado del campeonato del Top Race V6, ya que fue campeón y subcampeón con sus dos autos de la mano de Facundo Aldrighetti y Marcelo Ciarrocchi respectivamente. Los dos pilotos van a seguir este año en el equipo de Colombini; Aldrighetti con el Chevrolet Cruze y Ciarrocchicon un Ford Mondeo.

En tanto, se va a correr una fecha del 47° campeonato de TC2000, también en la CABA, en el circuito callejero del Parque de la Ciudad, donde Colombini va a presentar dos unidades y va a contar con la presencia de Nicolás Palau, el piloto de Mendoza que sigue en la estructura del equipo de nuestra ciudad y se suma el piloto de Necochea, Matías Capurro, quienes van a correr con dos autos Volkswagen Nivus.

Informe: Javier Galante