Sombrío pronóstico de Oxford Economics ante la guerra en Oriente Medio

Analistas de Oxford Economics vaticinan que si el precio del petróleo continúa en aumento y ese incremento se mantiene durante meses, la economía global podría sufrir una «recesión leve».

«Si los precios globales del petróleo promediaran alrededor de 140 dólares por barril durante dos meses junto con los efectos derivados de un endurecimiento significativo de las condiciones financieras, mayores disrupciones en las cadenas de suministro y un deterioro continuo del ánimo colectivo, sería suficiente para empujar a partes de la economía global a una recesión leve», señalan los economistas Ryan Sweet y Ben May, en un reciente informe al que ha tenido acceso Bloomberg.

La estimación se hace en momentos en que la cotización del petróleo WTI supera los 90 dólares y el Brent promedia los 100, en medio del conflicto en Oriente Medio, que ha incluido el cierre del del estrecho de Ormuz, una arteria marítima clave por la que circula una quinta parte del suministro energético mundial.

Sin embargo, Sweet y May no solo toman en cuenta el valor del petróleo, sino que suman otros factores a la ecuación para que la recesión ocurra. Entonces, si al precio del crudo en un promedio de 140 dólares por barril durante dos meses se le suma un incremento en los precios del gas natural y otros efectos adversos adicionales, se podría llevar a que el Producto Interno Bruto (PIB) real global caiga 0,7 % a finales de este año.

Inflación y ajuste

De acuerdo con los analistas, el alza del costo de la energía presiona la inflación. A su vez, disminuye el ingreso disponible real y eleva el gasto de transporte y de producción.

Así, Sweet y May calculan que en el escenario planteado, «el impacto combinado de los precios de la energía y las tensiones en la cadena de suministro provoca que la inflación global promedie 5,1 % este año», 1,7 puntos porcentuales por encima de su previsión de marzo.

Todo ello coincidiría con un ajuste en los mercados financieros, que presentaría un endurecimiento de condiciones, elevando el costo del crédito y afectando la inversión empresarial.

Fuente: https://actualidad.rt.com/