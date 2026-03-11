Premios Oscar 2026: homenajes y música en vivo que marcarán la ceremonia

La 98.ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, promete una ceremonia cargada de emoción, música y momentos especiales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, y de acuerdo con información publicada por la revista Variety, la gala combinará homenajes a figuras históricas del cine, números musicales vinculados a las producciones del año y reencuentros entre actores de películas que dejaron huella en la industria.

El evento será conducido por el comediante Conan O’Brien y podrá verse en Argentina a través de TNT, TNT Series y la plataforma HBO Max a partir de las 20.

Entre los segmentos más destacados habrá tributos a artistas fallecidos, celebraciones por aniversarios de películas emblemáticas y presentaciones musicales inspiradas en algunas de las producciones más comentadas de la temporada.

También, surgió polémica luego de que se confirmara que no todas las canciones nominadas a Mejor Canción Original tendrán espacio para interpretarse en el escenario.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia será el tradicional In Memoriam, el segmento dedicado a recordar a las figuras del cine que murieron durante el último año.

Entre los homenajes previstos se encuentra una posible actuación de Barbra Streisand, quien estaría en conversaciones para participar con un número musical dedicado al actor Robert Redford, fallecido en septiembre de 2025 a los ochenta y nueve años.

Redford fue una de las personalidades más influyentes del cine estadounidense y compartió con Streisand la película «The Way We Were», que consolidó la química artística entre ambos.

La cantante ya había protagonizado un momento memorable en los Oscar de 2013 cuando interpretó el tema principal de ese film en homenaje al compositor Marvin Hamlisch.

Otro tributo estará dedicado al director y actor Rob Reiner, quien murió en diciembre de 2025 junto a su esposa Michele Singer Reiner. Para recordarlo, los actores Billy Crystal y Meg Ryan volverán a compartir escenario y rememorarán su trabajo con el cineasta en la recordada comedia romántica «Cuando Harry conoció a Sally».

La muerte de Reiner generó una fuerte conmoción en la industria y numerosos colegas destacaron su legado como director y narrador.

La ceremonia también incluirá momentos dedicados a celebrar aniversarios de películas que marcaron la cultura popular.

Uno de los más comentados será el reencuentro del elenco de la comedia «Bridesmaids» (Damas en guerra), que cumple 15 años desde su estreno.

En el escenario estarán Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne y Ellie Kemper, quienes recordarán el impacto que tuvo la película dirigida por Paul Feig.

El film, escrito por Wiig junto a Annie Mumolo, fue un éxito comercial y también tuvo reconocimiento en los premios de la Academia: McCarthy fue nominada como actriz de reparto y el guion recibió una candidatura en la categoría de mejor guion original.

En esta edición, además, Rose Byrne llega a la gala con su primera nominación al Oscar por su trabajo en la película If I Had Legs I’d Kick You, lo que vuelve aún más especial su presencia en la ceremonia.

La música tendrá un lugar central durante la gala con presentaciones basadas en dos producciones destacadas de la temporada: «Pecadores» y «KPop Demon Hunters» (las guerreras K-pop).

Según explicaron los productores ejecutivos del show, Raj Kapoor y Katy Mullan, estos segmentos buscan destacar el vínculo entre el cine y la música como parte fundamental de la narración audiovisual.

El homenaje a KPop Demon Hunters, una producción animada de Netflix, comenzará con una puesta que combinará instrumentistas y danza tradicional coreana inspirada en el folclore presente en la historia.

Luego, las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Reri Ami interpretarán la canción nominada «Golden».

Por su parte, el tributo a «Pecadores», el drama de vampiros dirigido por Ryan Coogler, pondrá el foco en el rol que cumple la música dentro del relato de la película, que además logró la mayor cantidad de nominaciones en la historia de los Oscar.

El segmento incluirá una interpretación en vivo del tema «I Lied to You», interpretada por el actor Miles Caton y el compositor Raphael Saadiq, junto a artistas invitados como Misty Copeland, Buddy Guy, Brittany Howard y Shaboozey.

Además, durante la ceremonia se presentará el cantante Josh Groban, quien actuará acompañado por el Los Angeles Master Chorale.

Fuente: https://www.cadena3.com/