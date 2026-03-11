Cuánto tiempo debe durar la siesta ideal para no afectar el descanso nocturno

El neurólogo especialista en sueño Daniel Álvarez (MP. 2.606) recomendó limitar las siestas diurnas a períodos de entre veinte y cuarenta minutos para evitar que interfieran con el descanso nocturno.

En diálogo con Cadena 3, el médico explicó que, aunque muchas personas prolongan ese descanso, lo aconsejable es que sea breve. «Habitualmente aconsejamos siestas más cortas”, señaló.

Según indicó, la duración adecuada se relaciona también con la cantidad de horas dormidas durante la noche. «Si dormís poco de noche, compensás con una siesta más larga», explicó.

El especialista sostuvo que el objetivo de la siesta es recuperar energía sin alterar el ciclo de sueño nocturno. «Les aconsejamos siestas de alrededor de veinte a cuarenta minutos. Ese es el ciclo real», afirmó.

Álvarez también aclaró que no es necesario dormirse todo ese tiempo para que el descanso resulte beneficioso. «Le decimos al paciente que se tome un tiempo en cama de cuarenta minutos, máximo una hora, y que duerma lo que duerma. Posiblemente dormís quince o veinte minutos y ya eso es suficiente», indicó.

Incluso, agregó que permanecer relajado sin dormir también puede resultar útil. «Aun no durmiendo, pero estando relajado un tiempo en cama, también se considera siesta», explicó.

El neurólogo detalló que, desde el punto de vista fisiológico, ese descanso implica un ciclo corto de sueño que permite recuperar algo de energía. «La siesta es un período muy corto que sirve simplemente para un descanso, una relajación más corporal y muscular», señaló.

En contraste, destacó que el descanso nocturno cumple funciones más profundas en el organismo. «A la noche el cerebro ordena lo que pasó durante el día y se produce lo que se llama la regulación metabólica», explicó.

Sobre las condiciones para dormir mejor, recomendó generar un ambiente tranquilo y con poca luz. «Si creamos un ambiente tranquilo, oscurito y nos acostamos, algo de sueño se va a generar», indicó.

También sugirió evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse. «El espectro de luz azul de celulares y tablets inhibe la melatonina, que es un factor fundamental en el inicio del sueño», advirtió.

Por último, el especialista señaló que factores emocionales y el estrés cotidiano influyen cada vez más en las dificultades para dormir. «Son factores emocionales que inciden en el comienzo del dormir», afirmó.

En ese sentido, recomendó destinar la última hora del día a actividades relajantes. «El sueño necesita orden y tranquilidad. Por lo menos una hora antes hay que dejar las preocupaciones y generar las condiciones para que el sueño venga», concluyó.

