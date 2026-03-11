Gigantes mundiales de la energía declaran fuerza mayor por la guerra en Oriente Medio

Varias empresas que compran gas natural licuado (GNL) a QatarEnergy, entre ellas la británica Shell y la francesa TotalEnergies, han declarado fuerza mayor a los clientes a los que abastecen, informó este miércoles en exclusiva Reuters, citando personas familiarizadas con el asunto.

Catar, que es el segundo mayor exportador mundial de GNL, anunció la semana pasada la suspensión de la producción en su planta de setenta y siete millones de toneladas anuales (Mt/a) y declaró fuerza mayor para los envíos de GNL, en el marco de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

Los analistas estiman que Shell consume 6,8 Mt/a de GNL catarí y TotalEnergies 5,2 Mt/a, que luego venden a clientes en todo el mundo. Ambas compañías mantienen alianzas a largo plazo con QatarEnergy y participan en el gigantesco proyecto de expansión North Field, cuyo objetivo es aumentar la capacidad para 2027.

El ministro de Energía catarí, Saad Sherida al Kaabi, indicó que la normalización de los suministros tardaría entre semanas y meses incluso si la guerra terminara pronto. La compañía declaró fuerza mayor sobre los envíos de GNL el pasado miércoles.

Fuentes aseveraron a la agencia que, según los avisos de fuerza mayor enviados a los compradores, las entregas de gas natural licuado de marzo no se verían afectadas, pero el impacto se sentiría a partir de abril.

Fuente: https://actualidad.rt.com/