El girasol apunta a cosecha récord y proyecta un crecimiento de 170% en exportaciones

El último informe de coyuntura difundido por la Asociación Argentina de Girasol replicó la última estimación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos respecto de la producción argentina del oleaginoso, del cual espera siete millones de toneladas, lo que representaría un incremento interanual del 25,2 %.

En paralelo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene una estimación algo más conservadora de 6,2 millones de toneladas, aunque también destaca rendimientos por encima de los promedios históricos en varias regiones productivas.

En tanto, el análisis realizado por el economista de Asagir, Jorge Ingaramo, resaltó que el dinamismo del cultivo también se refleja en el comercio exterior. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino, el complejo girasol exportó US$210,1 millones en enero de 2026, lo que representa un aumento interanual del 173,2 %.

El Usda estima que la Argentina concentrará 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol, ganando participación frente a la reducción del peso de Ucrania (33,2%) y Rusia (30,3%) en el mercado.

Precios firmes

El Usda también advirtió que, a pesar de la mayor oferta argentina, la relación entre stocks y consumo global de aceite de girasol continúa en descenso, ubicándose en 13,5%, lo que mantiene la tensión en el mercado internacional.

Los valores del complejo también reflejan ese escenario. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que el precio CIF Rotterdam del aceite de girasol alcanzó US$1.483,75 por tonelada para abril, mientras que el FOB local se ubica en US$1.290 por tonelada para marzo.

En el mercado interno, el precio Cámara Rosario del grano se sitúa en $534.660 por tonelada, equivalente a unos US$386.

A su vez, la actividad comercial mostró un fuerte crecimiento. Datos de la Secretaría de Agricultura indican que las compras de girasol de la campaña 2024/25 alcanzaron 3,92 millones de toneladas, un 37,9% más que el ciclo previo.

Para la campaña 2025/26, en tanto, las adquisiciones de la industria ya suman 2,91 millones de toneladas, con un aumento interanual del 69,3 %.

Desde Asagir señalaron que las proyecciones productivas, junto con el crecimiento de las exportaciones, confirman el rol cada vez más relevante del girasol dentro de la agroindustria argentina.

Agenda

En ese contexto, el sector se prepara para el próximo Congreso Anual “Mar de Girasol”, que se realizará el 16 de abril en Mar del Plata, donde la cadena buscará mostrar el potencial del cultivo y consolidar nuevos mercados.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/