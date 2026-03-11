Adorni ya suma dos denuncias penales por el viaje con su mujer a Nueva York

Ya son dos las denuncias penales contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por la participación de su pareja Bettina Angeletti como parte de la comitiva del gobierno que viajó a Estados Unidos a bordo de la aeronave presidencial ARG 01. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe “, había justificado el funcionario en declaraciones televisivas.

Las denuncias fueron sorteadas en la mañana de este miércoles en la Cámara Federal porteña y recayeron en los Juzgados Federales 3 y 11. La primera de las presentaciones, firmada por el abogado Gregorio Dalbón, quedó radicada en el 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. La segunda lleva la firma de la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en el mismo tribunal en el que está radicada la causa ANDIS, subrogado ahora por Ariel Lijo.

Las presentaciones fueron realizadas después de que el funcionario mileísta diera declaraciones en el canal A24 el martes a la noche, donde defendió la presencia de su pareja en la comitiva oficial y en el mismo hotel donde se aloja como funcionario. Vale recordar que el ministro coordinador viajó a Estados Unidos junto con el presidente Javier Milei y otros funcionarios para participar en Nueva York de la Argentina Week, un evento impulsado por grandes bancos con el objetivo de promocionar oportunidades de inversión.

“Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda. Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado”, explicó Adorni.

Pagano, por su parte, denunció a Adorni por la posible comisión de cuatro delitos: peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Estos hechos cobran especial gravedad institucional si se tiene en cuenta que, apenas diez días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones a la composición de las comitivas”, dice la denuncia que hizo pública en sus redes.

En esa presentación también describió una circunstancia que toma especial relevancia a la luz de la participación de Angeletti, pareja de Adorni, en la comitiva presidencial. Se trata de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial el 26 de febrero pasado.

Allí, el propio jefe de Gabinete planteó reformas al régimen de viajes oficiales al exterior. En uno de los artículos el propio funcionario decidió limitar las comitivas oficiales que integran los traslados al exterior “a un máximo de un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”.

También que “ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional”.

Para Pagano, “el denunciado no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió”.

Por su parte, Dalbón denunció malversación de caudales públicos y/o utilización indebida de bienes del Estado.

En la presentación adujo que “la utilización de bienes para fines personales o privados constituye una cuestión de particular gravedad institucional”, debido a que “puede implicar una desviación del destino legal de los recursos públicos”.

En el petitorio, Dalbón exigió que se le requiera a Casa Militar la copia íntegra de la documentación vinculada al vuelo realizado en la aeronave oficial. También que Jefatura de Gabinete y Secretaría General de la Presidencia informen si Angeletti integró la comitiva oficial “indicando en su caso qué función institucional habría desempeñado, quién autorizó su incorporación al vuelo oficial y bajo qué acto administrativo o normativa se dispuso su traslado en la aeronave”.

Este miércoles, Adorni volvió a dar explicaciones sobre el hecho. En diálogo con El Cronista, dijo: “Yo quería que venga y Presidencia la invitó. Se terminó. Corren todos los gastos por nuestra cuenta. No hay nada más que aclarar, lo demás ya se dijo. Ojo con las fake, ojo con las fotos que están subiendo que no son reales. Ojo con todo el ruido que hay porque bueno, siempre hay agazapados esperando por donde entra”.

Ya estoy en otro tema @afa pasó.

El tema es que @madorni tendrá que visitar Comodoro Py. Si la función pública te “desloma”, recordá algo elemental: la elegiste vos.

Nadie te obligó a ocupar un cargo público.

Y si tu esposa es tu sostén emocional, buscá terapia.

Pero pagala… pic.twitter.com/0JxdNncyC2

— DALBÓN (@Gregoriodalbon) March 11, 2026

A las presentaciones judiciales se sumó un pedido del abogado Agustín Rombolá dirigido a la Oficina Anticorrupción para que el organismo determine si el traslado se ajustó a la normativa y si “implicó o no un uso de bienes públicos ajeno al interés público específico de la misión”.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/