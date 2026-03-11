Karting: Varios pilotos de Chacabuco compitieron en Bragado

El pasado fin de semana se corrió en la ciudad de Bragado la primera fecha del C ampeonato del Centro de karting, donde hubo varios chacabuquenses que fueron de la partida. El más destacado fue Marco Feingold, quien ganó en su categoría, 250 cc Kayak Master. Asimismo, Cristian Marveggio y Santino Valerio lograron subir al podio.

Los resultados:

En la categoría 250 cc Kayak Master, Marco Feingold fue segundo en las pruebas de clasificación, ganó su batería y también ganó en la final a 12 vueltas. En la categoría 150 cc Master participó Cristian Marveggio quien fue el más veloz a la hora de clasificar. También participó Feingold que terminó 13°. Ezequiel Caviglia fue 21°. Marveggio fue 8° en la primera serie y Feingold ganó su serie. Por su parte, Caviglia llegó en el 4° lugar. En la final, que se corrió a 12 vueltas, Feingold terminó 5° y en la siguiente final Marveggio llegó 2° y Caviglia 14°. En la categoría 250 cc Kayak Juvenil, Benjamín Cámera fue segundo en las pruebas de clasificación, ganó su serie y en la final terminó en el cuarto lugar.

En la categoría 150 cc Menores, Santino Valerio terminó segundo en la final, había sido décimo noveno en la clasificación, y sexto en la serie.

En la categoría 125 cc con caja libre, la dupla Gianluca Villa e Ignacio Grassis terminó quinta en la prueba de clasificación, n o pudieron completar la serie porque tuvieron problemas mecánicos, y en la final llegaron en la cuarta posición.

En la categoría 125 MX Juvenil, Nicolás Aguirre fue décimo séptimo a la hora de clasificar; en su serie terminó segundo y en la final finalizó en el sexto lugar.

En la categoría 125 KMX Master, Cristian Marveggio fue décimo quinto en la clasificación y llegó sexto en su serie. Luego, en la final, que se disputó de 16 vueltas, terminó décimo sexto.