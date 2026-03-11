“Convoquemos a los chicos que hoy no están haciendo deportes para sacarlos de la calle y de las redes sociales”

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este miércoles la presentación de las Escuelas Municipales Deportivas para todo el 2026. El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Secretario General, Gustavo Masci; y el Director de Deportes, Jorge Giménez.

“Esto es algo muy importante. Tenemos hoy 17 Escuelas de Deportes, algunas creadas hace mucho tiempo, otras creadas recientemente. Quiero destacar la importancia de ampliar las posibilidades de participación en el deporte, de inclusión. Por eso también destacó el compromiso de cada profesor, de cada integrante de las distintas escuelas, que trabajan para siempre ser mejores, para crecer cada vez más”, comenzó Golía en su alocución.

Acto seguido, Golía manifestó que “ante los problemas sociales y los flagelos de la sociedad, las Escuelas de Deportes son un ámbito para trabajar con los chicos, con los jóvenes y con sus familias. Lo primero que tenemos que hacer es convocar a los pibes que hoy no están haciendo deportes, que se enamoren del deporte, sacarlos de la calle, sacarlos del mundo de las redes sociales, y darles un motivo por el cual valga la pena vivir”.

“Vayamos a buscar a los pibes a cada lugar, a cada barrio. Porque esto tiene que ver con el deporte pero también con la formación ciudadana, como personas”, continuó el Intendente.