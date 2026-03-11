Continúa la pavimentación en Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, recorrió este miércoles la obra del aliviador vehicular que se extiende desde avenida Saavedra hasta calle Catamarca, donde ya comenzaron los trabajos de colado de la bocacalle en la intersección de Dr. Fernández y Catamarca.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó el avance de la obra y explicó que, una vez finalizada la bocacalle, el próximo paso será pavimentar la cuadra que une Catamarca con calle Córdoba. En ese sector ya se encuentran realizando tareas de nivelado de suelo para avanzar posteriormente con el pavimentado.

Golía señaló que, tras completar ese tramo, se continuará con la última etapa para cerrar el anillo vial desde Córdoba hasta el acceso Elguea–Román, incluyendo la construcción de la bocacalle en la esquina de Córdoba y Dr. Fernández. De esta manera, en los próximos meses quedará habilitada toda la traza para la circulación, funcionando como un importante aliviador vehicular que permitirá descongestionar la avenida Urquiza.

Además, el intendente destacó que la obra tendrá un impacto positivo en el desarrollo del barrio, ya que junto al pavimento se vienen instalado luminarias LED en todo el recorrido, mejorando la seguridad durante la noche y optimizando el tránsito vehicular.