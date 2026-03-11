11 de marzo de 1842. Nacimiento de Leandro N. Alem

Leandro Antonio Alen Ponce nació el 11 de marzo de 1842 en el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Hijo de un mazorquero ejecutado tras la caída de Rosas, cambió su apellido por Alem, tras la muerte del padre. Conoció la pobreza absoluta junto a su familia y junto a su inseparable sobrino, Hipólito Yrigoyen, diez años menor que él, se abocó de lleno a la actividad política, militó en el Partido Autonomista y luego en el Republicano.

Por entonces, escribía numerosas poesías y avanzaba en la carrera de Derecho. A los 27 años, finalmente recibido de abogado, logró ser incluido en las listas de diputados nacionales del autonomismo. Fracasó en dos oportunidades, pero alcanzó a ingresar a la legislatura provincial en 1872. En sus discursos no cejaba en llamar a la defensa del sufragio universal.

En 1879 lideró la Revolución del Parque, de la cual nació la Unión Cívica. La disputa posterior con Bartolomé Mitre llevó a una división: mientras Mitre formaba la Unión Cívica Nacional, Alem creaba la Unión Cívica Radicañ, el partido más antiguo del país. En 1893 condujo la fallida Revolución Radical y luego comenzaron las disputas con su sobrino Hipólito Yrigoyen. El 1º de julio de 1896, a los 54 años, decidió quitarse la vida deprimido por la deriva de su partido. Dejó su célebre testamento político, en el que proclama para su partido: “que se rompa pero que no se doble”.