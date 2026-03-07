Más de 250 vecinos de Cucha Cucha fueron atendidos por en programa «Ver para Aprender»

Este viernes llegó a su fin el programa Ver para Aprender, dependiente de la Fundación del Banco Provincia, que estuvo durante tres días prestando servicios en la localidad de Cucha Cucha, en el partido de Chacabuco.

Como saldo del programa se vieron beneficiados 253 tres vecinos, se entregaron 303 anteojos y 18 personas, que fueron derivados, recibirán anteojos de laboratorio. El programa está destinado a personas mayores de 14 años sin cobertura de obra social.

La actividad fue gestionada por el secretario de Asuntos Municipales y Enlace Comunitario, Hugo Moro, por pedido del intendente Darío Golía.