7 de marzo de 1906. Nace Ramón Carrillo

Ramón Carrillo nació en una familia tradicional de la ciudad de Santiago del Estero. Fue el primer ministro de Salud de la historia argentina, un cargo creado por Juan Domingo Perón. el mayor de 11 hermanos, estudió medicina en la UBA y en 1929 se graduó con honores obteniendo una beca para continuar su formación profesional en Europa. De regreso al país, desarrolló su carrera como neurocirujano y médico sanitarista. Participó en el grupo FORJA en la década del 30.

Siendo jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar Central fue convocado para ocupar la cartera sanitaria con rango de Secretaría en 1946 y luego el Ministerio desde su creación en 1949.

Entre los principales temas de su preocupación para la gestión del Ministerio, pueden retomarse los 15 problemas Sanitarios Nacionales que requerían abordaje por parte del Estado, a los que se refirió en una conferencia de 1948: falta de camas, endemias graves y epidemias, mortalidad infantil y necesidad de control de la natalidad, mala distribución de alimentos, invalidez y muerte prematuras de personas jóvenes por falta de cuidados o de prevención insuficiente, alto costo de medicamentos, problemas de higiene pública y urbanismo, necesidad de organizar registros y estadísticas, coordinación con el subsector privado de salud, salud de los Trabajadores, organización de la fuerza de trabajo en salud, prevención, Educación para la salud y salud internacional.

