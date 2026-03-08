El Día Internacional de la Mujer 2026 llega en un momento en que los sistemas judiciales se encuentran bajo presión. Los conflictos, la represión y las tensiones políticas están debilitando el estado de derecho.

Como resultado de ello, las mujeres y niñas disfrutan solamente del 64 por ciento de los derechos legales de los hombres.

Las mujeres son rechazadas, no se les cree, sufren revictimización o se ven privadas de apoyo jurídico. La igualdad nunca llega.

Las mujeres y niñas viven sin plena protección jurídica

En casi el 70 por ciento de los países analizados, las mujeres se enfrentan a más obstáculos para acceder a la justicia que los hombres.

¿No puedes permitirte un abogado o una abogada? Pues no hay justicia para ti. Los honorarios de asesoramiento jurídico, el transporte, el cuidado de menores y la pérdida de salario mantienen a millones de mujeres fuera de los sistemas judiciales.

¿Deseas denunciar una injusticia? Prepárate para que te ignoren, no te crean o, peor aún, te culpen y te silencien.

Para las 676 millones de mujeres y niñas que viven a menos de 50 km de zonas en las que existe un conflicto activo, los sistemas judiciales están en gran medida ausentes y los agresores actúan con impunidad.

Sin justicia, los derechos son solo palabras. Con justicia, los derechos se convierten en poder.

Leyes que protejan a las mujeres y niñas de la violencia, la discriminación y la explotación.

Tribunales que les crean a TODAS las mujeres y niñas y acaben con la impunidad.

Asistencia jurídica accesible y asequible para las mujeres y niñas.

Apoyo para recuperarse cuando se vulneran los derechos.

Fuente: https://www.unwomen.org/es/participa/dia-internacional-de-la-mujer