Proyectan el film “Belén” en Chacabuco

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las Mujeres de Fuerza Patria Chacabuco invitan a la comunidad a participar de la proyección abierta de la película “Belén”. Se trata de una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, reflexión y debate sobre las realidades que atraviesan muchas mujeres en nuestra sociedad. La actividad se llevará a cabo hoy, a las 19:30, en el anfiteatro Chacay Ufco de la plaza General Paz y será abierta a toda la comunidad.