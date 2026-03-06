La cosecha de maíz avanzó en más regiones

La cosecha de maíz alcanza el 7,2 % del área de 7.800.000 hectáreas, con tareas concentradas en el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos, donde los rendimientos promedian 95,7 y 65,2 qq/Ha, respectivamente.

A su vez, se registran avances incipientes en el Núcleo Sur, el Centro-Norte de Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe. En lo que respecta al maíz tardío, el 73,9 % del área se encuentra en condición hídrica entre Adecuada y Óptima, lo que representa una mejora de 4,7 % tras las precipitaciones recientes.

Por su parte, la condición de cultivo se mantiene mayormente favorable, con el 87,4 % de los lotes entre Normal y Excelente. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de 57.000.000 toneladas.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/