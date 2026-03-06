El Gobierno promulgó la Reforma Laboral

El Gobierno nacional reglamentó este viernes la Reforma Laboral a través del Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial. La formalización de la Ley 27.802 establece jornadas de trabajo de hasta 12 horas, habilita el pago de salario en especie, reduce las indemnizaciones, permite al empleador no pagar horas extras y limita la actividad sindical, entre otros múltiples ataques a los derechos laborales.

Bajo la pantalla de “Modernización Laboral”, la nueva normativa retrocede casi 100 años en materia de derechos. La legislación autorizó la ampliación de la jornada laboral diaria hasta un máximo de 12 horas y elimina el pago de horas extras. En cambio, crea el “banco de horas”: si un trabajador un día se queda más tiempo, luego tendrá “horas a su favor” que podrá tomarse otro día, siempre y cuando tenga el acuerdo de su empleador.

A su vez, la reforma introduce el concepto de “salario dinámico”, una modalidad que ata el sueldo a la “productividad” y el desempeño del empleado. Al mismo tiempo, permite el pago en especie.

Por otro lado, contrario a lo que establecía la legislación anterior, la nueva norma plantea que un contrato de trabajo con un monotributista no significa que haya una relación laboral, independientemente de la cantidad de años que esa persona haya trabajado para su empleador bajo esa modalidad.

El nuevo régimen también estableció que el cálculo de la indemnización por despido sin causa tomará en cuenta únicamente la remuneración mensual, excluyendo aguinaldo y vacaciones.

La Reforma Laboral también atenta contra la organización sindical. Entre otras cosas, las asambleas de trabajadores en horarios de trabajo ahora sólo podrán realizarse con permiso del empleador y podrán llevarse a cabo “siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros”. Asimismo, se recorta la protección laboral a los delegados gremiales.

Así, los derechos conquistados por los trabajadores argentinos a través de las décadas fueron borrados de un plumazo por el Gobierno nacional y sus aliados en el Congreso.

Fuente: https://www.diagonales.com/