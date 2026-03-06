La producción de autos se derrumbó 30% en febrero y agudiza la crisis del sector

La caída en la producción surge del informe mensual que realiza la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), que ya había mostrado una caída similar en enero. Se tratan de números que empiezan a preocupar por las grandes automotrices, muchas ya con parates programados, y la cadena de producción autopartista.

En concreto, en febrero se produjeron un total de 29.632 vehículos, lo que implica una caída del 30,1 % en comparación con febrero de 2025. Respecto a enero de 2026, la mejora fue del 41,1 % ya que se habían fabricado apenas 20.998 vehículos. «En el primer bimestre se produjeron 50.630 unidades, un 30,1 % menos respecto del mismo período de 2025», alertó Adefa.

En cuanto a las exportaciones, se vendieron 15.991 unidades, un 54 % de la producción mensual. Esto implicó una baja de 28,9 % frente a febrero del año pasado y una mejora de 63,9 % respecto de enero de 2026. En los dos primeros meses de 2026, las exportaciones tienen un saldo negativo de 23,4 %.

«Es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales que acompañen la evolución de la competitividad», indicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

En la entidad tratan de mantener el buen tono respecto al gobierno nacional y buscan ponerle paños fríos a una situación que es dramática para los trabajadores, que sufren suspensiones y despidos en las principales fábricas del país.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/