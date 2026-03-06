Fabiana Cantilo festejó su cumpleaños 67 con amigos y un regalo especial

La reconocida cantante y figura del rock Fabiana Cantilo conmemoró su cumpleaños número 67 el pasado martes, rodeada de amigos y seres queridos en su hogar en Martínez, que ella considera su «refugio».

Desde el miércoles, la artista comenzó a compartir en redes sociales imágenes de su celebración, donde sopló dos tortas repletas de velas encendidas en su honor. La fiesta, que contó con la presencia de figuras como la actriz Andrea Rincon, el actor Gastón Pauls y el músico Fena Della Maggiora, se trasladó a la terraza de su casa a medida que la noche avanzaba, un lugar que Cantilo recuerda con anécdotas, incluyendo una caída que sufrió allí.

En un video que publicó después de su festejo, la cantante confesó que tuvo que pasar parte de su cumpleaños en la guardia, ya que se cortó el pie durante la celebración. A pesar de este inconveniente, la artista mantuvo el ánimo y compartió momentos del festejo con sus seguidores.

El regalo especial de Fito Páez a Fabiana Cantilo

Un gesto significativo llegó de parte del músico Fito Páez, con quien Fabiana Cantilo tuvo un intenso romance de seis años en su juventud. El reconocido cantante le envió un ramo de flores blancas junto a una emotiva dedicatoria que decía: «Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños». Ante este presente, Cantilo respondió con un simple pero sincero «Gracias».

Fuente: https://www.cadena3.com/