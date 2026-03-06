Prestadores del PAMI alertaron por la deuda y riesgo en la atención a jubilados

La secretaria de Igualdad de Trato de APAMIA, Fernanda Scoccia, advirtió que prestadores de salud que trabajan con afiliados del PAMI enfrentan serias dificultades por atrasos en los pagos y alertó que la situación podría afectar la atención de jubilados.

En declaraciones a Cadena 3, la dirigente gremial explicó que los profesionales vienen registrando demoras en los cobros y que los honorarios se encuentran fuertemente retrasados respecto de la inflación.

«Hemos tenido un atraso importante en el pago durante el mes de febrero. Ya venimos con aranceles muy desfasados; el último aumento fue un poquito más del 1% y fue en diciembre de 2025», señaló.

Scoccia explicó que el sistema de pagos del instituto funciona con facturación diferida, lo que agrava el impacto de cualquier demora. Según detalló, los prestadores suelen cobrar sus servicios varios meses después de haberlos realizado.

«Tenemos pactado con el instituto un pago diferido. Entonces, al retrasarse unos días el pago, se nos hace muy difícil aguantar esta situación», afirmó.

La dirigente, que representa a odontólogos dentro del gremio, señaló que muchos tratamientos requieren insumos costosos, en gran parte importados, que actualmente deben ser afrontados por los propios profesionales.

«Nosotros ponemos al servicio de los pacientes insumos importados y una infraestructura muy grande dentro del consultorio. Hoy estamos sosteniendo el sistema con recursos propios», sostuvo.

Además, explicó que, en algunos casos, los prestadores también deben afrontar otros costos asociados a los tratamientos. «Tenemos la obligación de realizar prótesis y estamos abonando el valor de esas prótesis que se instalan en los jubilados, aun sin haber cobrado», indicó.

Según detalló, el pago que debía realizarse a fines de febrero correspondía a prestaciones realizadas en diciembre. «Tendríamos que haber cobrado los últimos días de febrero la facturación del mes de diciembre», precisó.

Si bien por ahora no se registraron interrupciones generalizadas en la atención, la dirigente gremial advirtió que el sector se mantiene en alerta.

«Aún no se ha interrumpido la prestación, pero estamos en estado de alerta porque ante la falta de pago estamos sosteniendo de nuestro bolsillo la atención del jubilado», advirtió.

Scoccia explicó que en la asociación que integra participan principalmente odontólogos y médicos de cabecera que trabajan con afiliados del PAMI, y subrayó que la continuidad del sistema depende del cumplimiento de los pagos por parte del organismo.

