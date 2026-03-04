Misión de la ONU condena los ataques contra Irán

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, establecida por la Organización de las Naciones Unidas, se ha pronunciado contra los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como contra las acciones de contrataque de Teherán.

En el manifiesto comparte su conmoción por el ataque contra una escuela en Minab, al sur del país, en el que un misil acabó con la vida de más de ciento cincuenta estudiantes y profesores. Además, insta al Gobierno de Irán a terminar con el bloqueo de las comunicaciones y de Internet que actualmente aísla a la población iraní del mundo exterior.

La misión recordó en la declaración la prohibición del «uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado», subrayando la obligación de todos los países a respetar este principio.

Además, señaló que estas acciones contravienen la Carta de las Naciones Unidas, y advirtió de que el incumplimiento de los principios y normas del derecho internacional puede implicar consecuencias a nivel internacional, incluida la responsabilidad por crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos. En este sentido, en el texto se subrayó que se «deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución», así como «velar constantemente por proteger a los civiles y los bienes de carácter civil de los efectos de las hostilidades».

Asimismo, el organismo reiteró su llamamiento a los Estados miembros de las Naciones Unidas para que adopten las medidas diplomáticas necesarias para poner fin al conflicto.

