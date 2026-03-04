Ciencia en Juego 2026: inscripciones abiertas para escuelas de todo el país

El Programa de Promoción de Vocaciones Científicas (VocAr) del CONICET anunció la apertura de inscripciones para la edición 2026 de «Ciencia en Juego», una iniciativa que fomenta el diálogo entre estudiantes y científicos. Este programa, que se desarrolla por séptimo año consecutivo, propone un intercambio epistolar entre grupos escolares e investigadores, culminando en un encuentro online donde los alumnos entrevistan a los especialistas.

La actividad comenzará en marzo y se extenderá durante todo el ciclo lectivo. En la edición anterior, «Ciencia en Juego: intercambio de cartas», se registraron más de mil quinientos estudiantes y cuarenta especialistas de diversas disciplinas. Este año se repetirá una nueva modalidad que permite a los estudiantes entrevistar a duplas de científicos, promoviendo un enfoque multidisciplinario.

La propuesta está dirigida a todos los niveles educativos, desde inicial hasta terciario, con el objetivo de acercar el quehacer científico a la comunidad educativa y despertar vocaciones científicas en niños y jóvenes. Un moderador del programa acompañará a los grupos en las distintas etapas y guiará las entrevistas.

Las escuelas interesadas deben seleccionar un especialista de la sección de Fichas de científicos y científicas y completar el formulario de inscripción. Para más información sobre la actividad, se puede ingresar aquí.

Fuente: https://www.cadena3.com/

