Guillermo Francella critica la gestión de Milei ante la crisis en la industria del cine

El reconocido actor Guillermo Francella ha realizado declaraciones contundentes respecto a la administración de Javier Milei y las políticas de recorte de financiamiento en el INCAA y el ámbito audiovisual. En una entrevista exclusiva para el programa Puro Show Noche, donde promocionó su nueva película «Playa de Lobos», una comedia negra con elementos de intriga, Francella no se guardó su opinión sobre el estado actual de la industria.

El actor se unió al reclamo de sus colegas y abordó el impacto que ha tenido en el sector, afirmando que «más que una grieta, hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción». A pesar de disfrutar de un buen momento profesional, respaldó su postura con las experiencias de sus dos hijos, quienes también son actores. Según él, el panorama es desolador.

Francella recordó cómo en sus inicios había una gran cantidad de oportunidades laborales: «No se filma, obviamente la televisión abierta desapareció. Cuando yo comencé, había unitarios, tiras diarias y siempre había muchísimo trabajo». Este cambio en la dinámica de la industria ha llevado a que los actores sean convocados en función de su trayectoria en otros proyectos, lo que limita las posibilidades de nuevos talentos.

El actor concluyó con un mensaje claro: «Hoy hay algo que excede si opinás de un modo u otro. Es la verdad, no hay trabajo. La gente dejó de concurrir al cine». Su análisis se suma a la creciente preocupación en el sector por el futuro de la ficción en el país.

