MAIZAR confirmó cuándo y dónde será su Congreso 2026

El próximo 27 de mayo el Complejo Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires será sede de la 20ª edición del Congreso MAIZAR, el principal punto de encuentro estratégico de la cadena del maíz y del sorgo en la Argentina. Bajo la consigna «Del potencial a los resultados», el evento se propone dar un paso más allá del diagnóstico y avanzar en una hoja de ruta concreta para el sector.

El presidente del Congreso MAIZAR 2026 y gerente de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa, remarcó: «El sector ya demostró escala y capacidad. El paso siguiente es convertir ese potencial en resultados sostenidos para el país y para quienes invierten y trabajan todos los días en la cadena».

En un escenario de alta volatilidad económica y geopolítica, donde la competitividad y la eficiencia se vuelven determinantes, el foco estará puesto en consolidar condiciones que permitan destrabar inversiones y acelerar la transformación en origen. El directivo impulsa además la modernización de procesos y la transparencia de datos mediante herramientas de inteligencia artificial, Big Data e imágenes satelitales aplicadas a la cadena de valor, un enfoque que será transversal a la agenda del encuentro.

El Congreso se consolida una vez más como el ámbito donde convergen producción, industria, logística, comercio, financiamiento, ciencia y sector público para coordinar criterios y convertir diagnósticos técnicos en decisiones concretas. La meta es generar más inversión, mayor agregado de valor en origen y empleo de calidad en todo el país, además de abrir oportunidades directas de negocios para cada eslabón.

En su vigésima edición, la agenda buscará identificar cuellos de botella estructurales, jerarquizar prioridades de política pública e impulsar nuevos liderazgos sectoriales. En las próximas semanas se darán a conocer los ejes temáticos y los disertantes que participarán del evento, en un contexto donde la cadena del maíz y el sorgo resulta estratégica por su peso en la generación de divisas, proteína animal, bioenergía y desarrollo territorial.

De este modo, MAIZAR nuclea a los actores de toda la cadena, desde la producción y la ciencia hasta la industria y la exportación, con el objetivo de fortalecer su competitividad y aportar al desarrollo nacional. En un año en el que la macroeconomía, la infraestructura y las reglas de juego estarán bajo la lupa del sector privado, el Congreso se presenta como un espacio clave para medir las expectativas y como una plataforma para pasar del debate a la acción.

Con una cadena que ha demostrado competitividad, innovación y capacidad de respuesta ante contextos adversos, el reto de MAIZAR en su 20ª edición será transformar ese potencial en impacto económico concreto, más inversión y mayor desarrollo territorial. De cómo se traduzcan esas definiciones en acciones dependerá que el maíz y el sorgo consoliden su papel estratégico dentro del entramado agroindustrial argentino.

