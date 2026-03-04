Báquet: Porteño de Chacabuco está terminando su preparación para los desafíos de este año

El «Decano» está poniendo fin a una extensa e intensa pretemporada que comenzó allá por finales de enero, con vistas a los campeonatos 2026 que lo van a tener como protagonista: el Prefederal de Clubes de Primera División y también el torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol (AJB). Asimismo, Porteño robusteció su plantel convenientemente para los dos torneos, ya que mantuvo varios de los jugadores bases de la temporada 2025, y se reforzó para este 2026 en puestos claves que estaba necesitando el entrenador Rodrigo Senra.

Con respecto al torneo regional, todavía no tiene fecha de inicio ni tampoco se conoció el fixture correspondiente. Se estima que podría estar empezando a mediados de abril. En cuanto a la competencia local de la AJB, el campeonato estará comenzando el próximo lunes 9 de marzo, aunque Porteño debutará el viernes 13, en Chacabuco, frente a Argentino de Junín, a las 21:15, en el estadio Gigante del Centro.

Este torneo Apertura llevará el nombre Sergio Larry Longo, quien fuera un histórico jugador de Sarmiento de Junín y que falleciera el año pasado.

En la segunda fecha deberá visitar a CAVUL, de Lincoln; en la tercera va a recibir a Club Ciclista de Junín; en la cuarta será visitante del club Junín; en la quinta recibirá a El Linqueño; en la sexta va a visitar a Los Indios, en el estadio Tomás Corrado, de la ciudad de Junín; en la séptima tendrá jornada libre; en la octava será local ante Rivadavia de Junín; en la novena visitará a Sarmiento; en la décima será local de San Martín; y en la fecha 11 visitará a 9 de julio. Para el torneo Clausura se invertirán las localías.

También se informó que el torneo tendrá el mismo formato que en el 2025: se jugará un playoff entre los ocho primeros clasificados para determinar el campeón, y lo mismo ocurrirá en el Clausura. En caso de que no repita el campeón, se jugará una final para determinar el campeón del año. Ese equipo estará jugando un partido superfinal contra el ganador de la Liga Chivilcoyana de Básquetbol.

Informe: Javier Galante