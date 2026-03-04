Santilli llamó a un exintendente del PRO para un cargo en el Gobierno

Tras dos períodos consecutivos como intendente de Olavarría, llegó el momento de una nueva aventura política para Ezequiel Galli. El referente representaba al PRO pero ahora dará el salto a la gestión nacional de La Libertad Avanza (LLA).

Según mencionó en diálogo con el diario Séptima Sección, el ex jefe comunal estará al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio del Interior que conduce Diego Santilli.

“Me convocaron desde Gobierno Nacional”, dijo Galli, y resaltó: “Agradezco la confianza del Presidente, Javier Milei; de la Secretaria General, Karina Milei; y del Ministro del Interior, Diego Santilli”.

En tanto, detalló cuáles serán sus funciones dentro del área que tiene rango de Subsecretaría: “Voy a estar trabajando con la misión encomendada al Ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”.

Y añadió: “Esa es mi tarea y función: trabajar con las distintas áreas del Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina”.

