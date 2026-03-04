Rawson celebrará su 141° aniversario con una jornada al aire libre, llena de tradición y cultura

El festejo se desarrollará en la Plaza General San Martín y combinará deporte, tradición, espectáculos en vivo y gastronomía criolla, en una propuesta pensada para compartir en familia y para atraer a visitantes de toda la región.

La actividad comenzará a las 8:30 con la largada de la Maratón Aniversario 8K y 4K (inscripciones en www.finishtime.com.ar?), junto a una caminata participativa de 2K en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante la mañana también se realizará el acto protocolar y el tradicional desfile institucional, seguido por el desfile driollo con centros tradicionalistas y tropillas que aportarán identidad y color a la celebración.

El almuerzo tendrá como protagonista el asado criollo (valor $10.000 sin bebidas), acompañado por artistas locales, agrupaciones de danzas folklóricas y el show de ‘Los Cata’.

La programación artística continuará con el Circo de Chivilcoy, el espectáculo infantil de Sandra Alegre, propuestas de los Talleres de la Escuela de Actividades Culturales y la coronación de la nueva Embajadora Cultural y Turística junto a las soberanas invitadas.

El tramo final de la jornada llegará con la batucada, el show de La Bonita y el gran cierre bailable a cargo de La Santana.

Durante todo el día, la plaza se convertirá en un paseo con feria de artesanos, emprendedores, instituciones locales y food trucks, generando un importante movimiento turístico y comercial.

Así, Rawson invita a celebrar su historia, recorrer su patrimonio ferroviario y disfrutar de una fiesta que se extiende desde la mañana hasta la noche.

Informes y reservas: 2352 51-9012.