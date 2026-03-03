“Nuestra gestión además de dar respuesta al vecino, se basa en servicios, transparencia y austeridad”

En el marco de la entrega de diplomas a los egresados del curso de operadores de máquinas viales, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, brindó un informe detallado a la comunidad sobre el estado actual del parque vial, la cantidad de motoniveladoras disponibles y los trabajos realizados en todo el distrito.

Durante su exposición, el jefe comunal informó también a los concejales de su bloque y respondió a los ediles de la oposición respecto del pedido de informes presentado, poniendo en conocimiento de la población la situación encontrada al asumir la gestión el 10 de diciembre de 2023. En ese sentido, recordó que de las cuatro motoniveladoras existentes solo una se encontraba en funcionamiento, mientras que las restantes estaban fuera de servicio.

Actualmente, el Municipio cuenta con tres motoniveladoras operativas en Chacabuco y una en reparación. Además, detalló la situación en las localidades del distrito: en Castilla funciona una motoniveladora y una niveladora de arrastre destinada al mantenimiento de los caminos rurales del cuartel octavo. En Rawson se encuentra trabajando una motoniveladora de arrastre, mientras que otra será puesta en funcionamiento en los próximos días tras la adquisición de repuestos y su rectificación. Cucha Cucha cuenta con una máquina de arrastre y otra presta servicio en la localidad de O’Higgins.

El Intendente destacó que el Municipio dispone actualmente de siete motoniveladoras en funcionamiento, cuatro máquinas de arrastre y un rabasto en la ciudad cabecera. A esto se suma el convenio vigente con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual tres motoniveladoras trabajan en el distrito bajo coordinación municipal, con el aporte local de viáticos, combustible, lubricantes y reparaciones.

Golía subrayó que durante 2024 se invirtieron 500 millones de pesos en la red vial, logrando intervenir 1500 kilómetros de reconstrucción de caminos rurales, mientras que en 2025 se alcanzó la misma cifra a pesar de las precipitaciones que superaron la media anual. Entre los trabajos realizados, mencionó la mejora de los caminos a La Colmena, O’Higgins, Los Cuatro Caminos, Membrillar, la Ruta 32 desde Los Ángeles hasta Rawson, camino ancho a Irala, La Posta y Madre Selva, además del camino ancho hasta la Ruta 30.

En la planta urbana, indicó que se trabajó en calle Sosa, en el barrio Los Crespones y en arterias como Pringles y Zapiola. Asimismo, anunció que esta semana comenzará el mantenimiento del camino ancho a Bragado y, una vez finalizado el zanjeo, la colocación de mejorado en calle Castelli, desde avenida Frondizi hasta Casale.

“Informamos de manera clara a la población todo lo realizado, porque los recursos municipales se invierten con transparencia y austeridad, dando respuesta con servicios concretos a nuestros vecinos”, enfatizó Golía.