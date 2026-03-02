Fútbol de Chacabuco: Debutaron San Martín y Argentino. Este lunes sigue la segunda fecha

Este fin de semana se jugaron dos de los cuatro partidos programados para la segunda fecha del torneo de fútbol de Primera División, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

El día viernes, en el estadio Isidro Toto Ranale del club San Martín, con el arbiteaje de Franco Calogero, el local, que debutaba en el campeonato, empató 1 a 1 con 9 de julio. Por muy poco se le escapó el triunfo al equipo de Luis Nanni, que ganaba 1 a 0 desde el primer tiempo, con gol de Alexis Rojas, pero a pocos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, Lucas Cirigliano empató para el Lobo. En un partido entretenido, de ida y vuelta, se puede decir que el resultado fue justo.

El domingo, en el estadio Ernesto Zinani del club Huracán, otro que debutó fue Argentino. Lo hizo goleando 4 a 1 a Huracán, con goles de los debutantes Franco Chávez(2), Franco Chávez, y Dante Gatti Prandi. El empate transitorio para el equipo dirigido por Marcelo Córdoba fue conseguido por Santiago Arostegui, de cabeza. El árbitro de este partido fue Oscar Bono.

Para este lunes, a las 21:00, está programado el partido entre Peña la 12 -que hará de local en la cancha de Huracán- y San Miguel.

La fecha se va a completar el día miércoles, a las 21:00, con el partido entre Rivadavia y River Plate, equipo que también debutará en el torneo, ya que en la primera fecha quedó libre.

Informe: Javier Galante