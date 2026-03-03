Se presentó el curso de Educación e Inclusión Financiera para jóvenes de Chacabuco

En una jornada realizada en el Centro Universitario de Chacabuco, este lunes se presentó el Curso de Educación e Inclusión Financiera para jóvenes en nuestra ciudad. La capacitación será brindada por el Banco Credicoop y su Fundación y dará comienzo el próximo lunes 9 de marzo, a partir de las 14:00, en la planta alta del Centro Universitario.

El curso estará destinado a jóvenes mayores de 17 años, e incluirá entre sus contenidos la planificación financiera; Productos financieros digitales; Crédito y endeudamiento; Ludopatía, ciberseguridad y fraudes; Inversiones; Alternativas de financiación; Administración financiera de un emprendimiento; y Seguros.

Según se indicó desde la Fundación del Banco Credicoop, el objetivo de la actividad es desarrollar en los jóvenes una comprensión básica de conceptos financieros fundamentales y su aplicación práctica en la vida diaria, además de promover habilidades para la toma de decisiones económicas responsables, orientadas al corto, mediano y largo plazo, fomentar la reflexión crítica sobre el rol del dinero en la sociedad y su impacto en la inclusión y equidad e incentivar la adopción de hábitos de planificación, ahorro y uso consciente de herramientas financieras.

La inscripción podrá realizarse de manera presencial en el Centro Joven, situado en Falucho 202, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00

Durante la presentación, en representación del Intendente Municipal, Darío Golía, estuvo presente Karina Geloso, Secretaria de Gestión Territorial, acompañada por Pablo Batallanez, Gerente del Banco Credicoop de Chacabuco; Marcos Faingold, Asesor Financiero de la entidad; y el Director de Juventud, Mariano Riva.