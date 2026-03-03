La recaudación se derrumbó en febrero casi un 10%

Los recursos tributarios de febrero alcanzaron los $ 16,231 billones, con una variación interanual del 20,1 %, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Como la inflación calculada para el período febrero 2025-febrero 2026 será del 32% aproximadamente (el dato lo dará a conocer el INDEC la semana que viene), la recaudación en términos reales tuvo una caída del 9,7 % según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El informe de la ARCA dejó en claro que la actividad económica se encuentra inmersa en un ciclo contractivo que, aunque técnicamente no es una recesión, sí está caracterizada por el derrumbe de los tres principales sectores que la sostienen: la industria, la construcción y el comercio.

Así, la recaudación de febrero se resintió especialmente por la baja en los ingresos de impuestos vinculados a la actividad económica. Fue el caso del IVA, que resignó veintiún puntos porcentuales en febrero pasado respecto del mismo mes de un año atrás ya descontada la inflación.

Por el IVA, ARCA recaudó $ 5,405 billones, con una variación interanual nominal de 13,7 %. El desagregado da que el IVA Impositivo, el vinculado a la compra y venta de bienes y servicios en el mercado interno, aumentó 28,4 % nominal (por debajo de la inflación anual) mientras que el IVA Aduanero (se recauda con las importaciones) cayó en forma nominal un 16,1 % interanual.

El dato impacta en las cuentas de las provincias ya que el IVA es el principal tributo que se coparticipa. El golpe a las finanzas provinciales ya se siente también con los ingresos de otro impuesto coparticipable, Ganancias.

La ARCA indicó que recaudó por Ganancias $ 3,432 billones, con un alza del 31,2 %, es decir apenas en el nivel de la inflación interanual, lo que indica que no hubo crecimiento en este tributo. Un tercer impuesto vinculado a la actividad económica, el que grava los créditos y débitos, tuvo una gran caída al sumar $ 1,221 billones, con un alza nominal del 22,7 % pero prácticamente 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Los impuestos internos coparticipados registraron una baja del 16,5%. El único tributo con un incremento de recaudación sería el impuesto a los combustibles, con una suba real del 18,8%.

Al respecto, Jorge “Topo” Rodríguez, exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, aseguró en un posteo en redes sociales: “En febrero, la recaudación del Impuesto a los Combustibles registró una variación interanual de 58 %, lo que equivale a casi 26 % de aumento en términos reales”. Agregó: “El principal motivo del incremento sostenido es que el Gobierno de Javier Milei aumenta el impuesto todos los meses. Además, aunque una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles debería ir a las provincias, el gobierno nacional se está quedando con el 100 % de esos fondos”.

