El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este martes el acto que dio inicio al Ciclo Lectivo 2026, en la Escuela Primaria N° 10. Allí, el Jefe Comunal se dirigió a alumnos, docentes y familias de cara al comienzo de este nuevo año educativo.

“Hoy comienza un nuevo ciclo escolar. Estamos dando inicio también al programa de salud en las escuelas, recorriendo todas las escuelas del Partido de Chacabuco trabajando en la prevención, también con el inicio del programa de salud mental en las escuelas a partir de primaria, y por supuesto, continuaremos con el programa de ‘Escuelas Seguras’. Quiero resaltar también el trabajo de la Provincia de Buenos Aires”, expresó Golía en el inicio de su alocución.

Acto seguido, el Intendente confirmó, junto a la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo, y la Directora del establecimiento, Griselda Marini, la gestión de la doble jornada escolar para la Escuela N° 10. “Avanzamos en un paso muy importante que es gestionar la jornada completa en la escuela. También como Estado Municipal tenemos el proyecto de avanzar en un nuevo CEF, así que a fin de año estaremos con la primera etapa”, anunció también Golía.

El Intendente se dirigió también hacia los chicos y chicas y sus familias, reflexionando acerca de la coyuntura social: “Estudien. El mundo que hoy transitamos es exigente, aquel que puede estudiar sin dudas tiene más herramientas para afrontar ese mundo. Quiero pedirle a las familias que acompañen a los chicos ante tantas cosas que hoy se viven en la comunidad. Tengamos precaución en el uso de las redes sociales”.

“El año pasado realizamos un relevamiento y nos sorprendió la cantidad de horas que los chicos y chicas en edad escolar pasan en las redes sociales. Eso muchas veces está directamente relacionado con ansiedades, distintos trastornos, tantas cosas que hoy padecen nuestros niños y jóvenes. Estemos atentos y acompañemoslos: queremos chicos y jóvenes sanos, con ganas, con sueños, y eso se transmite, se contagia desde la casa, desde la escuela, con cada docente que puede transmitir valores. Soñar con una sociedad distinta, de paz, ante un mundo que está conmocionado”, continuó el Jefe Comunal.

Antes de finalizar, Golía agradeció el esfuerzo y el compromiso al cuerpo docente y de auxiliares: “Agradecer a los docentes porque tienen una tarea que no es fácil, en una sociedad compleja, con tantas problemáticas. Por eso les agradezco como Estado Municipal la vocación, el amor, el trabajo que ponen todos los días para sostener la actividad educativa, así como también a los no docentes y a sus familias”.