Picante cruce en redes entre Villarruel y Petri

Un picante cruce en redes se dio entre el diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que el ex ministro de Defensa la acusara de apostar “por el fracaso del Gobierno”.

“Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta). No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, dijo Petri.

Por su lado, la vicepresidenta salió al cruce de las declaraciones del mendocino y le respondió a través de sus redes sociales: “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino”.

“Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, agregó Villarruel.

Lejos de apaciguar las aguas, la vicepresidenta redobló la apuesta más tarde: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó.

