Milei va al Congreso a abrir «el año más reformista de la historia»

El Gobierno nacional publicó las disposiciones legales para el acto de apertura de las sesiones ordinarias. La normativa establece la organización de la ceremonia ante la Asamblea Legislativa para la jornada del domingo 1° de marzo. Este evento marca el inicio de la actividad en el Palacio Legislativo bajo la conducción de Javier Milei tras las victorias parlamentarias de 2025.

El mandatario pronunciará su mensaje a las 21 horas. La administración nacional seleccionó este horario para alcanzar el máximo nivel de audiencia en el prime time televisivo.