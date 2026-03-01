Irán asegura que las bajas de EE.UU. ascienden a 560 entre muertos y heridos

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró que sus ataques de represalia contra bases estadounidenses en Oriente Medio han causado 560 bajas en las fuerzas de EE.UU., entre muertos y heridos.

«La base militar estadounidense en Baréin fue atacada con dos misiles balísticos y otras bases estadounidenses en la región sufrieron repetidos ataques, lo que ha provocado hasta ahora la muerte o heridas a 560 soldados estadounidenses», reza el comunicado de la Guardia Revolucionaria.

Además, se informó que la base naval estadounidense Al Salem, en Kuwait, «quedó completamente fuera de combate», y tres instalaciones de la infraestructura naval de EE.UU. en la base de Mohammed Al-Ahmad también fueron destruidas. La base naval estadounidense en Mina Salman de Baréin también fue alcanzada por cuatro drones, «lo que causó graves daños a sus centros de mando y apoyo», aseguró Teherán.

La Guardia Revolucionaria también anunció que Teherán ha impactado con misiles a tres petroleros de EE.UU. y del Reino Unido en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que ahora «están en llamas».

Asimismo, medios locales informaron que, tras un ataque con misiles lanzado ayer por el CGRI contra una residencia de agentes de la CIA en Emiratos Árabes Unidos, seis altos cargos de inteligencia murieron y otros dos resultaron heridos.

El Ministerio de Defensa israelí anunció el sábado de madrugada el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

Durante la agresión estadounidense-israelí, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, así como otros altos cargos del país.

En respuesta a los ataques, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.