Bragado: Soledad Pastorutti y La Delio Valdez brillaron frente a una multitud

La cantante Soledad Pastorutti y la orquesta La Delio Valdez se presentaron este sábado en el escenario Espacio Joven de la Plaza Raúl Alfonsín de Bragado, congregando a una multitud de espectadores.

Los shows centrales del evento fueron presenciados por miles de vecinos de la ciudad y la zona que se acercaron al espacio público para acompañar las propuestas musicales, consolidando una de las convocatorias más fuertes del año en la ciudad vecina.

El desarrollo de la jornada estuvo respaldado por las excelentes condiciones meteorológicas, que ofrecieron una noche agradable y permitieron que el público se instalara desde temprano en el predio. Esta masiva asistencia y la calidez de la gente también sirvieron de marco ideal para la previa del festival, donde los asistentes pudieron disfrutar y apoyar a la variada grilla de artistas locales que abrió el escenario durante la tarde.

Luego de la presentación de La Delio Valdez, el evento continuó con el Ballet Raíces Bailando, la actuación del grupo Los Moran, el despliegue del Ballet Folklórico Bragado y la animación musical a cargo de Rafa DJ.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/