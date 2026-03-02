China advierte sobre los riesgos a escala mundial derivados de la agresión contra Irán

Pekín insta a todas las partes a detener las operaciones militares y evitar que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se extienda por Oriente Medio, declaró este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning.

«China expresa su profunda preocupación por los efectos colaterales del conflicto que afectan a los países vecinos», afirmó.

Asimismo, la vocera señaló que los ataques de Estados Unidos e Israel violan el derecho internacional, ya que no fueron autorizados por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Al mismo tiempo, indicó que se debe respetar plenamente la soberanía, seguridad e integridad territorial de todos los países del golfo Pérsico.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

