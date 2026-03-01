Irán iza la bandera roja de la venganza por la muerte del ayatolá Jameneí

Irán ha izado la bandera roja de la venganza en la cúpula de la mezquita de Jamkaran, cerca de Qom, tras el asesinato de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. «Dada la importancia religiosa y la amplia repercusión mundial que ha tenido cada izado de esta bandera, las autoridades estadounidenses e israelíes siempre han considerado este gesto como una señal de que la dura represalia de Irán es algo inevitable», declaró la agencia Fars, que compartió las imágenes de la ceremonia.

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó el ataque de Israel y EE.UU. contra la nación persa en el que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, asegurando que Teherán considera la represalia como «su deber y su derecho legítimo».

«El asesinato del más alto funcionario político de la República Islámica de Irán y destacado líder y autoridad del mundo chiita por parte del siniestro eje estadounidense-sionista se considera una declaración de guerra abierta contra los musulmanes, especialmente los chiitas, en todas partes del mundo», afirmó Pezeshkian.

Fuente: https://actualidad.rt.com/