El papa León XIV pidió evitar una «espiral de violencia» por la situación en Irán

El sumo pontífice expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Oriente Medio. «La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable», dijo.

El papa advirtió de una inmensa tragedia si la violencia se descontrola.

«Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, dirijo a las partes implicadas un sentido llamamiento para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable», sostuvo.

«Que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una coexistencia pacífica fundada en la justicia», manifestó. «Y sigamos orando por la paz», concluyó.

