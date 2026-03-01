El radicalismo bonaerense oficializó sus intenciones de adelantar las elecciones internas

En el radicalismo bonaerense hizo este sábado un pedido formal al presidente del Comité de Contingencia de esa fuerza, Miguel Fernández, en el cual se propone el 7 de junio como fecha de los comicios que normalicen la vida interna del partido.

La nota fue acordada por los sectores liderados por el senador Maximiliano Abad (Futuro Radical); el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (Evolución) y Gustavo Posse. Plantea la convocatoria a un Plenario para el 6 de marzo, en el cual se tomen decisiones sobre una agenda que incluye el adelantamiento de las elecciones, originalmente previstas para septiembre.

Fernández, alejado de quienes presentaron el pedido, está de acuerdo en revisar el cronograma electoral del partido, pero exige que antes de esa definición se establezca si va a haber unidad en la definición de la nueva conducción -y en el reparto de lugares consecuente- o si efectivamente se van a realizar elecciones (una opción que nadie prefiere) para determinar las nuevas autoridades partidarias.

En ese marco, el viernes próximo podría haber una definición por consenso o, si eso no ocurre, se podría forzar una votación en el plenario, eventualidad que podría acentuar la tensión interna entre Fernández -a quien se han acercado dirigentes antes referenciados con Facundo Manes- y el resto, que todos juntos parecen expresar una mayoría nítida.

La crisis institucional en el radicalismo se disparó con la irresuelta elección de 2025 y, ante la inminencia de la elección general del año pasado, entró en una tregua con un esquema de conducción de emergencia (el Comité y la Convención provisorios) integrados por todos los sectores pero con un esquema de alianza y afinidades internas que desde entonces mutó.

