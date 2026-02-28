Anuncian la titularización de 28 cargos de Auxiliares de la Educación en Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este viernes una conferencia de prensa en la que anunció el llamado a concurso para titularizar 28 cargos de Auxiliares para las instituciones educativas del distrito. Entre esos 28 cargos, que incluyen tareas de Portero y Ayudante de Cocina, 2 serán destinados a O’Higgins, 1 a Rawson y 1 a Castilla, siendo los restantes para establecimientos de la ciudad cabecera. Cabe destacar que los cargos contemplan el Cupo Laboral Trans y Cupo de Discapacidad.

“Hoy traemos una buena noticia por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que es la titularización de 28 cargos de Auxiliares para el Partido de Chacabuco. Para nosotros es muy importante, ya que son trabajadores y trabajadoras que venían cubriendo cargos temporarios y la Provincia decidió dar un paso importante para su titularización. En un momento donde se cierran posibilidades, se están creando cargos y se brinda una estabilidad laboral”, expresó Golía., quien manifestó además que, en torno al comienzo de clases “no hay riesgo de inicio de clases, ya que se trabajó incansablemente durante el verano para tener un comienzo sin ningún tipo de inconvenientes”.

La Presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola, agregó en ese sentido: “Es algo histórico para el distrito de Chacabuco. Quiero anunciar que además de los 28 cargos, se sumarán otros 5 que estarán para los próximos días también, por lo que serán un total de 33. El Gobernador, Axel Kicillof, tomó la decisión política de que tengan una estabilidad en un momento tan difícil que se atraviesa con la cruel Reforma Laboral. Esto es un alivio”.

Por su parte, la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo, brindó mayores detalles del proceso llegado desde la Provincia de Buenos Aires, celebrando el trabajo en conjunto entre Municipio, Jefatura Distrital de Educación y Consejo Escolar. Castronuevo también destacó la inversión por parte del Municipio, a través del Fondo Educativo, en torno a la Educación Superior.

En el mismo sentido, Golía habló sobre las nuevas posibilidades brindadas en el ámbito de la educación, anunciando que se trabaja en la creación de la Escuela de Guardavidas de Chacabuco, que viene a saldar una necesidad con la que cuenta Chacabuco, además de generar nuevos puestos de trabajo. En relación al Fondo de Educación, Golía también anunció que además de la inversión en Educación Superior, se prevé impulsar para este año la primera etapa de la construcción de un nuevo Centro de Educación Física (CEF).

Estuvieron presentes en la conferencia, además de los ya mencionados, el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; y las Consejeras Escolares Liliana Reverberi, Ruth Williams y Ana Vicente.