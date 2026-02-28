Se harán las Olimpíadas de Adultos Mayores 2026 “Desafío a la Madurez” en Chacabuco

Para esta primera edición, las Olimpíadas serán de participación y no de competencia, en las siguientes disciplinas: Deportes: New Com, Sapo, Boccias y Pentatlón. En cuanto a las disciplinas culturales, se encuentran Dibujo; Pintura; Objeto Tridimensional; Poesía; Narrativa; Canto Solista; Folclore; Tango; y Teatro.

La inscripción, tanto en las disciplinas deportivas como culturales y artísticas, estará abierta a partir del próximo lunes 2 de marzo. La misma podrá realizarse de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas en la Oficina de Adultos Mayores, situada en Almirante Brown 137. En cuanto a las disciplinas deportivas, se puede llevar adelante la inscripción también en el Polideportivo Municipal (Av. Solís 215) y para las artísticas, en la Casa de la Cultura (Moreno 178) en los mismos días y horarios indicados.

“Para nosotros los Adultos Mayores son un tema de agenda permanente, con muchas actividades que impulsamos, con diferentes programas que estamos trabajando porque sabemos la importancia que esto tiene para la vida de nuestros vecinos y vecinas. Trabajamos para que haya un Estado presente que los convoque, que los motive, por eso quiero felicitar a todas las áreas presentes por lo que vienen realizando y a los adultos mayores que siempre nos contagian con su alegría, sus ganas”, destacó el intendente Darío Golía en la presentación del evento.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Secretario General, Gustavo Masci; la Subsecretaria de Cultura; Julieta Pederzoli; el Director de Deportes, Jorge Giménez; el Director de la Oficina de Adultos Mayores, Mauro Comiso; el Director del Área de Discapacidad, Bernardo “Nano” Unsain; y la Profesora del área de Adultos Mayores, Agostina Pérez.