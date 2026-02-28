A 30 años de su debut, Soledad llega a Bragado

Soledad Pastorutti Brse presentará este sábado 28 de febrero en el Escenario Espacio Joven de la Plaza Raúl Alfonsín de Bragado. El mega evento, organizado de manera conjunta por Raya Producciones y BragaDato Medios, promete ser una verdadera fiesta popular.

Según informaron desde la organización, el ingreso al predio estará habilitado desde las 19:00 horas para disfrutar de los shows previos, mientras que la actuación de «La Sole» está programada para las 21:30 horas, donde se espera que vuelva a revolear el poncho para repasar los grandes éxitos de sus tres décadas de carrera.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/