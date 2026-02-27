Ricky Martin anunció un show en Argentina: cómo comprar entradas

A tres años de su última gira por Argentina, el cantante puertorriqueño Ricky Martin regresará a Buenos Aires. El rey del pop latino se presentará el próximo 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su tour mundial Ricky Martin Live 2026.

Las entradas de preventa con Banco Santander estarán disponibles únicamente en el sitio web de Allaccess, a partir del lunes 2 de marzo a las 12:00 del mediodía. La venta general, en tanto, comenzará al agotarse la preventa, aclararon los organizadores.

Antes de llegar a la Argentina, Ricky Martin dará otros dos shows en Latinoamérica: el 7 de abril en Montevideo (Uruguay), y el 10 de abril en Asunción (Paraguay).

La gira, que llega en un momento de alta exposición internacional para el cantante, tras su reciente participación en el Super Bowl junto a Bad Bunny, cuenta con un gran despliegue técnico, banda en vivo y cuerpo de baile estable, para ofrecer una experiencia completa y cargada de energía.

El espectáculo propone un recorrido por los momentos más emblemáticos de su trayectoria, con sus grandes hits como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “La copa de la vida” y “María”, baladas románticas como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, y éxitos más recientes como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

Cómo fue la última gira de Ricky Martin

Ricky Martin se presentó en 2022 en el Movistar Arena de Buenos Aires con un show sinfónico. El exitoso espectáculo fue interpretado por primera vez en el Hollywood Bowl de la ciudad de Los Ángeles, donde cantó junto a la Filarmónica local dirigida por el reconocido maestro venezolano Gustavo Dudamel.

Este show fue el primero que el cantante ofreció luego de que la Justicia de Puerto Rico desestimara la denuncia de violencia doméstica que había recibido por parte de su sobrino.

En aquel show, luego de ser presentando por Dudamel como un “ícono de la cultura mundial”, el artista ofreció uno de los conciertos más emotivos de su carrera acompañado por 80 músicos de la Orquesta Filarmónica, junto a su banda de músicos y bailarines.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/