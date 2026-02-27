Nvidia reportó ganancias récord impulsadas por la demanda de IA

Nvidia, el gigante de los semiconductores y la inteligencia artificia reportó resultados financieros impresionantes en su último trimestre, con un aumento del 73% en sus ingresos, alcanzando los $68 mil millones. Este crecimiento se atribuyó en gran medida a la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial y computación en la nube.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó en una llamada con analistas que «la demanda de tokens en el mundo ha crecido de forma exponencial». Huang señaló que incluso los procesadores gráficos de seis años de antigüedad en la nube están siendo completamente consumidos, lo que ha llevado a un aumento en los precios.

De los $68 mil millones reportados, $62 mil millones provinieron del negocio de centros de datos de la empresa. En particular, Nvidia desglosó sus ingresos de centros de datos en $51 mil millones de ingresos por computación (principalmente GPUs) y $11 mil millones en productos de red como NVLink. En total, la compañía reportó ingresos anuales de $215 mil millones.

A pesar de este notable crecimiento, Nvidia no reportó ingresos por exportaciones de chips a China, a pesar de la reciente eliminación de restricciones de exportación por parte del gobierno de EE. UU. La CFO, Colette Kress, mencionó que, aunque se aprobaron pequeñas cantidades de productos H200 para clientes en China, aún no han generado ingresos y no se sabe si se permitirán importaciones adicionales.

Huang también abordó la inversión pendiente de Nvidia en OpenAI, que ha sido reportada en $30 mil millones. «Estamos trabajando con OpenAI hacia un acuerdo de asociación y creemos que estamos cerca», afirmó Huang. Sin embargo, también enfatizó que no hay garantías de que se realice la inversión.

Además, Huang expresó su confianza en que las inversiones en computación generarán ingresos a largo plazo. «En este nuevo mundo de IA, la computación es ingreso. Sin computación, no hay forma de generar tokens. Sin tokens, no hay forma de aumentar los ingresos», explicó. «Hemos alcanzado un punto de inflexión y estamos generando tokens rentables que son productivos para los clientes y rentables para los proveedores de servicios en la nube».

