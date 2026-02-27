El miedo al envejecimiento podría acelerar el proceso biológico del cuerpo

La preocupación por el envejecimiento, especialmente el temor a problemas de salud futuros podría estar acelerando el envejecimiento a nivel celular. Esta es la conclusión de un estudio realizado por la Universidad de Nueva York (NYU), que analizó a más de setecientas mujeres. Los resultados mostraron que aquellas que se sentían más ansiosas respecto al envejecimiento presentaron signos de un envejecimiento biológico más acelerado en su sangre, medido mediante avanzados «relojes epigenéticos».

El estudio reveló que los temores relacionados con la salud tenían la conexión más fuerte con el envejecimiento celular, mientras que las preocupaciones sobre la belleza o la fertilidad no parecieron tener el mismo impacto biológico. Según Mariana Rodrigues, estudiante de doctorado en la Escuela de Salud Pública Global de NYU y autora principal del estudio, «nuestra investigación sugiere que las experiencias subjetivas pueden estar impulsando medidas objetivas del envejecimiento».

La ansiedad relacionada con el envejecimiento no es solo una preocupación psicológica, sino que podría dejar una huella en el cuerpo con verdaderas consecuencias para la salud. Muchas personas adultas sienten inquietudes sobre el envejecimiento, incluyendo temores sobre enfermedades, declive físico y la pérdida de independencia.

Investigaciones previas han mostrado que el estrés psicológico puede influir en el envejecimiento biológico a través de cambios epigenéticos, que son alteraciones en cómo se activan o desactivan los genes. Rodrigues agregó: «Sabemos que la ansiedad, la depresión y la salud mental en general están asociadas con varios resultados de salud física, pero hasta ahora no se había estudiado si existe una correlación entre preocuparse por el envejecimiento y el proceso de envejecimiento en sí».

Las mujeres y la ansiedad por el envejecimiento

Las mujeres pueden ser especialmente vulnerables a la ansiedad relacionada con el envejecimiento. Las expectativas sociales en torno a la juventud y la apariencia, junto con preocupaciones sobre la fertilidad, pueden intensificar el estrés durante la mediana edad. Además, muchas mujeres en esta etapa de la vida asumen múltiples roles, como cuidar de sus padres mayores. Ver a familiares mayores enfermarse puede generar preocupaciones sobre si lo mismo les sucederá a ellas.

Detalles del estudio y relojes epigenéticos

Para investigar la conexión entre la ansiedad por el envejecimiento y el envejecimiento biológico, los investigadores examinaron datos de 726 mujeres que participaron en el estudio «Midlife in the United States» (MIDUS). Las participantes informaron cuánto les preocupaba volverse menos atractivas, desarrollar problemas de salud o ser demasiado mayores para tener hijos.

Se analizaron muestras de sangre utilizando dos relojes epigenéticos establecidos. Uno midió la velocidad del envejecimiento biológico (DunedinPACE), mientras que el otro estimó el daño biológico acumulado a lo largo del tiempo (GrimAge2). Las mujeres que reportaron niveles más altos de ansiedad sobre el envejecimiento mostraron signos de un envejecimiento epigenético más rápido según el reloj DunedinPACE.

El envejecimiento epigenético acelerado ha sido vinculado en investigaciones anteriores con un declive físico y un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Sin embargo, no todas las preocupaciones tuvieron el mismo impacto; las inquietudes sobre la salud decreciente estaban más fuertemente ligadas al envejecimiento biológico, mientras que las preocupaciones sobre la apariencia y la fertilidad no mostraron una asociación significativa.

La salud mental y la salud física están interconectadas

Los hallazgos subrayan la estrecha relación entre la salud mental y la salud física a lo largo de la vida, aunque a menudo se tratan por separado. Adolfo Cuevas, profesor asociado de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública Global de NYU y autor senior del estudio, advirtió que la investigación captura solo un punto en el tiempo y no puede determinar causalidad ni descartar la influencia de otros factores.

Se necesitará más investigación para comprender cómo la ansiedad relacionada con el envejecimiento afecta el envejecimiento biológico a largo plazo y cómo apoyar mejor a las personas que experimentan estos temores. Rodrigues concluyó: «El envejecimiento es una experiencia universal. Debemos comenzar un discurso sobre cómo, como sociedad, a través de nuestras normas, factores estructurales y relaciones interpersonales, abordamos los desafíos del envejecimiento».

